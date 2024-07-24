Крупу з жучками не радимо використовувати, оскільки задоволення від приготовленої їжі ви не отримаєте, бо постійно будете шукати на тарілці "непроханих гостей".

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Однак варто вдатися до кількох кроків, які допоможуть вивести їх з вашої кухні назавжди.

Викиньте заражені продукти

Продукти з жучками треба викинути не просто у смітник, а винести за межі житла. Якщо ж крупу викинути у смітник, то звідти жучки втечуть і знову заведуться на полицях з продуктами. Нашестя особин може бути не лише в крупах, але й борошні, спеціях чи кормах для тварин.

Обробіть продукти

Після того, як виявите жучків у крупі, продукти в упаковках по сусідству краще обробити шляхом заморожування чи розігрівання в духовці.



Жучки можуть міститися в крупах / Фото Pexels

Очистіть банки

Ті місця, де були знайдені комахи варто обробити за допомогою пилососа. Далі треба зробити вологе прибирання. Поверхні протріть господарським милом чи оцтом, розбавленим з водою.

Захистіть продукти

Після того, як усунете жучків, важливо зробити все для того, аби не допустити повторного зараження. Зберігайте продукти в закритих місткостях з пластика, металу чи скла.

Що відлякує жучків у крупі

Щоб вберегтися від нашестя комах в крупах вам потрібне лаврове листя, часник та м’ятна жувальна гумка. Покладіть їх на повернхю поруч з крупами. Жучки бояться цих запахів, тож не будуть наближатися до продуктів.