Крупу с жучками не советуем использовать, поскольку удовольствия от приготовленной пищи вы не получите, потому что постоянно будете искать на тарелке "незваных гостей".

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Однако стоит прибегнуть к нескольким шагам, которые помогут вывести их из вашей кухни навсегда.

Выбросьте зараженные продукты

Продукты с жучками надо выбросить не просто в мусорник, а вынести за пределы жилья. Если же крупу выбросить в мусорник, то оттуда жучки убегут и снова заведутся на полках с продуктами. Нашествие особей может быть не только в крупах, но и муке, специях или кормах для животных.

Обработайте продукты

После того, как обнаружите жучков в крупе, продукты в упаковках по соседству лучше обработать путем замораживания или разогрева в духовке.



Жучки могут содержаться в крупах / Фото Pexels

Очистите банки

Те места, где были найдены насекомые стоит обработать с помощью пылесоса. Далее надо сделать влажную уборку. Поверхности протрите хозяйственным мылом или уксусом, разбавленным с водой.

Защитите продукты

После того, как устраните жучков, важно сделать все для того, чтобы не допустить повторного заражения. Храните продукты в закрытых емкостях из пластика, металла или стекла.

Что отпугивает жучков в крупе

Чтобы уберечься от нашествия насекомых в крупах вам нужны лавровые листья, чеснок и мятная жевательная резинка. Положите их на поверхность рядом с крупами. Жучки боятся этих запахов, поэтому не будут приближаться к продуктам.