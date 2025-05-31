Диван будет блестеть от чистоты: вот как его почистить дома

Тканевая обивка на диванах и креслах очень популярна. Впрочем, чистить ее порой бывает непросто – иногда она просто засаливается и становится блестящей, а иногда на диван проливается что-то, что оставляет сложные пятна.

Большинство диванов нужно подвергать глубокой очистке раз или дважды в год, чтобы они оставались чистыми и привлекательными, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота". Впрочем, иногда мебели может понадобиться немного больше внимания, чем обычное протирание от пыли.

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Как почистить тканевый диван

Прежде всего нужно проверить инструкцию к дивану, или, если такой нет, осмотреть этикетку – чаще всего ее можно найти под подушками. Учитывайте, что неправильная чистка может испортить весь диван, поэтому с ним стоит быть очень осторожными.

Обычно именно на этикетке можно найти код, который указывает на рекомендации по очистке дивана. Вот как их расшифровать:

W – можно помыть водой;

S – не используйте воду, вместо этого купите специальный растворитель для обивки;

WS – можно использовать либо воду, либо растворитель или растворитель;

X – не влагостойкий, можно использовать только чистку пылесосом, или же прибегнуть к профессиональной химчистке.

Как провести сухую химчистку дивана?

Мебель может иметь обивку из совершенно разных тканей – от кожи до бархата; и некоторые из них чистить довольно трудно, чтобы не оставить на поверхности дивана следы и разводы. Поэтому лучший способ восстановить идеальный вид дивана – это сухая химчистка, которую можно провести самостоятельно.

Для этого вам понадобится растворитель для химчистки. Вот только перед его использованием убедитесь, что для вашей мебели подходит такой способ очистки.

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Купите средство для химчистки. Но учитывайте, что "сухая чистка" вовсе не означает, что ткань в процессе будет оставаться сухой. И растворители для химической чистки – это жидкости, в состав которых не входит вода.



Диван можно почистить дома / Фото Pexels

Помещение обязательно нужно проветривать, ведь растворители для химчистки имеют достаточно сильный и неприятный запах. Перед тем, как начинать чистку дивана, проведите выборочную проверку на небольшом и незаметном клочке дивана – так вы проверите, не обесцветит ли растворитель ткань.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как можно почистить до блеска старый тусклый линолеум.

Если все в порядке через несколько минут, можно взяться за чистку дивана.Нанесите чистящее средство на всю поверхность – для этого растворитель сперва наносят на чистую белую тряпку. Обивку дивана не нужно тереть – просто прижимайте тряпку к участкам, которые надо очистить, и растворитель уже сам сделает свое дело.

Дайте растворителю высохнуть, а при необходимости нанесите его повторно. В конце уборки очиститель нужно удалить. Для этого смочите водой другую чистую тряпку и прижимайте ее к тем частям мебели, что вы очистили ранее. после этого дивану нужно дать высохнуть на воздухе.

Но кроме чистки дивана есть и другие способы предоставить ему вторую жизнь. В частности, вы можете прибегнуть к этим вариантам.