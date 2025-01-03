Зачем засыпать диван содой: лайфхак, которым будут пользоваться все

Диван можно достаточно легко почистить в домашних условиях. Для этого даже не нужно будет использовать никакие химические средства или применять самодельные растворы. Чтобы его очистить от грязи и плохого запаха понадобится обычная сода.

Каждая хозяйка рано или поздно сталкивается с тем, что на диване появляется пятно, которое надо вывести, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дианы Гологовец. Впрочем диван чистить можно и косметически хотя бы раз в месяц, чтобы улучшить его вид.

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Как почистить диван содой

Содой без проблем можно чистить мягкую мебель. Этот лайфхак особенно полезен для тех, у кого есть маленькие дети или домашние любимцы. Сода прекрасно абсорбирует плохие ароматы и обладает антисептическими свойствами. Она содержит легкие абразивные частицы, которые помогают с легкостью удалят пятна и грязь при этом не повреждая ткань.

Плюс соды еще и в том, что она является абсолютно безопасной для детей и животных. Она является сухой, поэтому не нужно ждать, пока диван высохнет. После нее не остается неприятных и токсичных ароматов, поэтому хотя бы раз в месяц стоит засыпать диван содой. Сверху надо пройтись щеткой, оставить на 20 минут, вычистить все пятна и пропылесосить сверху, чтобы убрать все остатки.

Чистка дивана содой: смотрите видео

Если же на диване есть засохшее пятно от чая, кофе или жирной пищи, тогда стоит воспользоваться влажным раствором на основе соды и уксуса. Такое средство является сильнодействующим и сможет легко удалить самые сложные пятна. Из-за реакции соды и уксуса средство будет пениться.

В половину литра воды надо налить треть стакана уксуса и столовую ложку соды. С помощью пульверизатора нанесите средство на диван и оставьте на 15 минут, а после указанного времени протрите пятно щеткой. Чтобы удалить остатки раствора, нужно протереть пятно чистой водой и дать мебели высохнуть естественным путем.