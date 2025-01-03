Навіщо засипати диван содою: лайфхак, яким будуть користуватися всі

Диван можна досить легко почистити в домашніх умовах. Для цього навіть не потрібно буде використовувати ніякі хімічні засоби чи застосовувати саморобні розчини. Щоб його очистити від бруду та поганого запаху знадобиться звичайна сода.

Кожна господиня рано чи пізно стикається з тим, що на дивані з’являється пляма, яку треба вивести, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець. Втім диван чистити можна й косметично хоча б раз на місяць, щоб покращити його вигляд.

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Як почистити диван содою

Содою без проблем можна чистити м’які меблі. Цей лайфхак є особливо корисним для тих, в кого є маленькі діти чи домашні улюбленці. Сода чудово абсорбує погані аромати та має антисептичні властивості. Вона містить легкі абразивні частинки, які допомагають з легкістю видалять плями та бруд при цьому не пошкоджуючи тканину.

Плюс соди ще й у тому, що вона є абсолютно безпечною для дітей та тварин. Вона є сухою, тож не потрібно чекати, поки диван висохне. Після неї не залишається неприємних й токсичних ароматів, тому хоча б раз на місяць варто засипати диван содою. Зверху треба пройтися щіткою, залишити на 20 хвилин, вичистити всі плями й пропилососити зверху, щоб забрати всі залишки.

Чищення дивана содою: дивіться відео

Якщо ж на дивані є засохла пляма від чаю, кави чи жирної їжі, тоді варто скористатися вологим розчином на основі соди та оцту. Такий засіб є сильнодіючим та зможе легко видалити найскладніші плями. Через реакцію соди та оцту засіб буде пінитися.

У половину літра води треба налити третину склянки оцту й столову ложку соди. За допомогою пульверизатора нанесіть засіб на диван й залишіть на 15 хвилин, а після зазначеного часу протріть пляму щіткою. Щоб видалити залишки розчину, потрібно протерти пляму чистою водою й дати меблям висохнути природним шляхом.