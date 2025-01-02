Звісно, нам усім хочеться, щоб дім виглядав ідеально, коли в ньому з'являються гості. Але це не значить, що потрібно починати вичищати шафи чи комірку – адже це тільки сповільнить вас, і ви не встигнете прибрати по-справжньому важливі місця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Коридор

Якщо ви хочете зосередитися на місцях, які ваші гості будуть бачити найбільше, тоді перше, про що ви маєте подбати – це коридор. Вхід до квартири – це перше, що побачать гості, щойно потраплять до вашої домівки, тож краще подбати про те, щоб усім вистачило місця, аби повішати одяг та поставити взуття.

Вітальня

Зазвичай саме вітальня є кімнатою, де гості проводять найбільше часу. Перш за все, потрібно прибрати видимий безлад, як-от іграшки, рукоділля та одяг. Пропилотяжте кімнату чи підметіть, а також не забудьте й розпушити подушки.

Кухня

Ви точно не хочете, щоб бруд і безлад на кухні заважали вам готувати святкову вечерю чи заварювати каву. Тож переконайтеся, що стіл та стільниці чисті, а на столі вистачає місця для тарілок, келихів та різних частувань.



На кухні потрібно прибирати перед приходом гостей / Фото Pexels

Сміттєве відро

Ніхто не хоче відкрити відро та виявити, що воно переповнене сміттям. Перед приходом гостей варто винести старий пакет та не забути поставити новий. Також перевірте, що саме відро та місце біля нього чисті та пахнуть свіжістю.

Ванна кімната та туалет

Вашим гостям доведеться кілька разів заходити у ці кімнати, і ніхто не хоче, аби вони були брудними. Простежте за тим, щоб унітаз був чистим, раковина – витерта, і напоготові лежав чистий рушник.