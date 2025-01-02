Конечно, нам всем хочется, чтобы дом выглядел идеально, когда в нем появляются гости. Но это не значит, что нужно начинать вычищать шкафы или кладовку – ведь это только замедлит вас, и вы не успеете убрать по-настоящему важные места, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Коридор

Если вы хотите сосредоточиться на местах, которые ваши гости будут видеть больше всего, тогда первое, о чем вы должны позаботиться – это коридор. Вход в квартиру – это первое, что увидят гости, как только попадут в ваш дом, поэтому лучше позаботиться о том, чтобы всем хватило места, чтобы повесить одежду и поставить обувь.

Гостиная

Обычно именно гостиная является комнатой, где гости проводят больше всего времени. Прежде всего, нужно убрать видимый беспорядок, например игрушки, рукоделия и одежду. Пропылесосьте комнату или подметите, а также не забудьте и распушить подушки.

Кухня

Вы точно не хотите, чтобы грязь и беспорядок на кухне мешали вам готовить праздничный ужин или заваривать кофе. Поэтому убедитесь, что стол и столешницы чистые, а на столе хватает места для тарелок, бокалов и различных угощений.



На кухне нужно убирать перед приходом гостей / Фото Pexels

Мусорное ведро

Никто не хочет открыть ведро и обнаружить, что оно переполнено мусором. Перед приходом гостей стоит вынести старый пакет и не забыть поставить новый. Также проверьте, что само ведро и место возле него чистые и пахнут свежестью.

Ванная комната и туалет

Вашим гостям придется несколько раз заходить в эти комнаты, и никто не хочет, чтобы они были грязными. Проследите за тем, чтобы унитаз был чистым, раковина – вытерта, и наготове лежало чистое полотенце.