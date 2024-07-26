Если у вас возникает соблазн выбросить старые сковородки и кастрюли из-за того, что они некрасиво выглядят, сначала подумайте о том, чтобы попробовать очистить всю посуду. Вы можете сильно удивиться тем, насколько это просто.

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Как почистить дно сковородки

Существует несколько советов, которые помогут сохранить кастрюли и сковородки чистыми даже на дне. Но перед тем, как браться за чистку, нужно узнать и профилактику. Прежде всего, нельзя обливать посуду холодной водой, пока она еще горячая.

Так вы сможете сохранить антипригарные свойства посуды. Если же уже слишком поздно, и на посуде огромный слой ржавчины и нагара, тогда нужно браться за способы ее спасти. Один простой способ может помочь вам не только избавиться от грязи, но еще и устранит неприятные запахи и справится с дезинфекцией.

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Все, что вам нужно сделать, это насыпать пищевую соду на дно сковородки или кастрюли, чтобы она была покрыта до краев. После этого добавьте уксус и оставьте на 10 минут. Когда произойдет реакция, вам нужно будет протереть губкой дно круговыми движениями.

Если же ваша посуда изготовлена из стеклокерамики, тогда придется использовать другой метод. Прежде всего, вы можете использовать привычное средство, которым очищаете середину кастрюли. Оно идеально подойдет и для дна посуды.



Посуду нужно мыть правильно / Фото Pexels

А с помощью алюминиевой губки вам нужно будет осторожно удалить остатки средства, которые легко отойдут благодаря действию этого метода. После этого не забудьте тщательно промыть сковородку с помощью воды с мылом.