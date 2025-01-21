Душевая лейка заблестит от чистоты: самый простой способ ее очистить

Жесткая вода из труб может привести к появлению толстого слоя неприятного известкового налета, загрязняющего всю сантехнику. И избавиться от него иногда бывает непросто.

Иногда даже специальные моющие средства не помогают избавиться от надоедливого известкового налета в ванной. И особенно от него страдает душевая лейка – он не только портит ее вид, но и ухудшает поток воды, сообщает 24 Канал.

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Уксус

Один из самых простых способов разобраться с известковым налетом в ванной – это использование обычного уксуса, что можно найти на любой кухне. Уксус нужно развести с теплой водой в пропорции 1:2 и поместить насадку душа в раствор на 30 – 60 минут.

Уксусная кислота может эффективно растворить налет, и тогда вода снова будет легко проходить через отверстия в лейке.

Содовый раствор

Для этого моющего средства вам нужно растворить в половине литра воды 5 столовых ложек соды, и тогда поместить лейку в этот раствор. Всего через 40 – 50 минут сода уже разъест налет, и лейка будет блестеть, как новая.

Также для снятия налета можно использовать мочалку или щетку. Но не держите лейку в соде больше часа: агрессивное вещество может повредить покрытие.



Содой можно почистить лейку душа / Фото Pexels

Сладкая газированная вода

Для этого метода можно использовать любую сладкую газировку – ее нужно подогреть, а тогда на полчаса поместить лейку душа в это средство. Вы будете удивлены тем, насколько чистой она станет.

Лимонная кислота

Если дома нашелся пакетик с лимонной кислотой, ее можно использовать для того, чтобы избавиться от известкового налета. Нужно только растворить 30 граммов лимонной кислоты в 500 миллилитрах теплой воды. После этого погрузите лейку в раствор на 30 минут. Когда весь налет отмокнет, лейку нужно почистить щеткой.