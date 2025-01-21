Определенные вещи требуют деликатной стирки, поэтому их надо стирать вручную, пишет 24 Канал. Если бросить их в стиральную машинку, то они смогут растянуться, потерять цвет, текстуру и вообще уничтожиться после первой же стирки.

Обратите внимание Как часто на самом деле надо стирать одежду: ответ на все типы одежды

Одежда из кожи

Нельзя бросать в стиральную машинку одежду или обувь, которые сделаны из натуральной кожи. Высокая температура и состав порошка может уничтожить форму и структуру. На коже могут появиться трещины, которые уже невозможно будет замаскировать.

Купальники

Стирать купальники надо только вручную. Из-за сильного механического воздействия стиральной машины и большого количества оборотов, могут повредиться косточки в бюстгальтере, а бретельки могут растянуться и порваться. А еще купальники могут потерять цвет, если их регулярно бросать в стиральную машинку.



Список вещей, которые нельзя стирать в стиральной машинке / Фото Pexels

Жакеты и пальто

Нельзя стирать в машинке наряды, которые имеют плечики, потому что они потеряют форму, стать неплотными и деформироваться. А вот пальто из шерсти может уменьшиться в размерах, поэтому эту верхнюю одежду стоит отдавать в химчистку.

Кепки

Головной убор постоянно контактирует с головой, поэтому на нем накапливается немало грязи на кожных сальных железах, но стирка в машинке может деформировать кепку, поэтому лучше ее стирать вручную.

Наряды с мелкими деталями

Все вещи с бисером, пайетками и блестками стоит стирать только вручную. Из-за сильного механического воздействия они могут легко оторваться и даже забить водяные фильтры машинки, а блестки могут приклеиться к другим вещам, которые будут стираться в машинке.

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Тряпки из микрофибры

Микроволокна в таких салфетках не любят машинной стирки и быстро теряют свои свойства, поэтому их можно стирать только в деликатном режиме или вручную.

Галстуки

Чтобы сохранить аксессуар, лучше его постирать самостоятельно, потому что от воздействия стиральной машинки он может потерять форму и цвет.

Одежда из деликатных тканей

Вещи деликатных тканей стоит стирать исключительно вручную. В стиральную машинку рискованно бросать одежду из кашемира, вельвета или шерсти. Автоматическая стирка может привести к сцеплениям, облезть или порваться.