Певні речі потребують делікатного прання, тому їх треба прати вручну, пише 24 Канал. Якщо кинути їх в пральну машинку, то вони зможуть розтягнутися, втратити колір, текстуру й загалом знищитися після першого ж прання.

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Одяг зі шкіри

Не можна кидати в пральну машинку одяг чи взуття, які зроблені з натуральної шкіри. Висока температура та склад порошку може знищити форму й структуру. На шкірі можуть з’явитися тріщини, які вже неможливо буде замаскувати.

Купальники

Прати купальники треба лише вручну. Через сильний механічний вплив пральної машини та велику кількість оборотів, можуть пошкодитися кісточки у бюстгальтері, а бретельки можуть розтягнутися й порватися. А ще купальники можуть втрати колір, якщо їх регулярно кидати в пральну машинку.



Список речей, які не можна прати в пральній машинці / Фото Pexels

Жакети та пальта

Не можна прати в машинці вбрання, які мають плечики, бо вони втратять форму, стати нещільними та деформуватися. А от пальто з вовни може зменшитися в розмірах, тому цей верхній одяг варто віддавати в хімчистку.

Кепки

Головний убір постійно контактує з головою, тому на ньому накопичується чимало бруду на шкірних сальних залоз, але прання в машинці може деформувати кепку, тому краще її прати вручну.

Вбрання з дрібними деталями

Усі речі з бісером, паєтками та блискітками варто прати лише вручну. Через сильний механічний вплив вони можуть легко відірватися та навіть забити водяні фільтри машинки, а блискітки можуть приклеїтися до інших речей, які будуть пратися в машинці.

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Ганчірки з мікрофібри

Мікроволокна в таких серветках не люблять машинного прання й швидко втрачають свої властивості, тому їх можна прати лише в делікатному режимі або вручну.

Краватки

Щоб зберегти аксесуар, краще його випрати самостійно, бо від впливу пральної машинки він може втратити форму та колір.

Одяг з делікатних тканин

Речі делікатних тканин варто прати виключно вручну. У пральну машинку ризиковано кидати одяг з кашеміру, вельвету чи вовни. Автоматичне прання може призвести до зічіпок, облізти чи порватися.