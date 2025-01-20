Не надо бросать одежду в стирку только после того, как она испачкалась, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Наряд накапливает в себе бактерии и пот, которые могут повреждать волокна ткани.

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Частая стирка может привести к тому, что ткани начнут изнашиваться быстрее и потеряют форму и цвет, а потому важно понимать, с какой именно периодичностью стирать вещи.

К примеру, в зимнее время одежда может оставаться чистой дольше, чем в жаркие летние дни, поскольку в тепло мы больше потеем, поэтому и одежду приходится бросать в стирку гораздо чаще.

Как часто стирать одежду

Шелковое белье белого цвета – после каждого ношения;

Бюстгальтеры – после 4 носок;

Пуховики – 2 раза в сезон;

Леггинсы, лосины для спорта – после 1 – 3 носок;

Футболки и майки – после каждой носки после каждой носки;

Купальники – после каждого ношения;

Свитера из хлопка – после 2 носок;

Свитера из шерсти и синтетики – после 5 носок;

Шапки, перчатки и шарфы – 3 раза в сезон.



Не всю одежду надо стирать после использования / Фото Pexels

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Бюстгальтеры

Их рекомендуется стирать после нескольких ношений, чтобы убрать с них жир и пот. Лучше всего стирать их в деликатном режиме и использовать сетки для защиты от повреждения.

Джинсы

Эту вещь гардероба не надо часто стирать. Достаточно будет постирать джинсы раз в месяц или после 10 ношений, чтобы сохранить форму и цвет ткани.

Куртки и пальто

Эти вещи лучше отдавать в химчистку, чтобы их профессионально очистили. Впрочем, если не боитесь стирать дома пуховик, то достаточно будет постирать вещь дважды за сезон, используя деликатный режим.

Пижама

Менять пижаму стоит каждые 4 дня, если вы принимаете душ перед сном. Если же во сне вы очень потеете, тогда бросать в стирку ее надо чаще.

Понимание периодичности стирки вещей не только поможет поддерживать их всегда в чистоте, но и поможет вам лучше понять, когда именно их следует стирать, чтобы они оставались свежими и хорошо пахли.