Душова лійка заблищить від чистоти: найпростіший спосіб її очистити

Жорстка вода з труб може призвести до появи товстого шару неприємного вапняного нальоту, що забруднює усю сантехніку. І позбутися його іноді буває непросто.

Іноді навіть спеціальні мийні засоби не допомагають позбутися надокучливого вапняного нальоту у ванній. І особливо від нього страждає душова лійка – він не тільки псує її вигляд, але й погіршує потік води, повідомляє 24 Канал.

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Оцет

Один з найпростіших способів розібратися з вапняним нальотом у ванній – це використання звичайного оцту, що можна знайти на будь-якій кухні. Оцет потрібно розвести з теплою водою у пропорції 1:2 та помістити насадку душу у розчин на 30 – 60 хвилин.

Оцтова кислота може ефективно розчинити наліт, і тоді вода знову буде легко проходити через отвори у лійці.

Содовий розчин

Для цього мийного засобу вам потрібно розчинити у половині літра води 5 столових ложок соди, і тоді помістити лійку у цей розчин. Всього через 40 – 50 хвилин сода вже роз'їсть наліт, і лійка блищатиме, як нова.

Також для знімання нальоту можна використати мочалку чи щітку. Та не тримайте лійку у соді більше години: агресивна речовина може пошкодити покриття.



Содою можна почистити лійку душа / Фото Pexels

Солодка газована вода

Для цього методу можна використати будь-яку солодку газованку – її потрібно підігріти, а тоді на пів години помістити лійку душу у цей засіб. Ви будете здивовані тим, наскільки чистою вона стане.

Лимонна кислота

Якщо вдома знайшовся пакетик з лимонною кислотою, її також можна використати для того, аби позбутися вапняного нальоту. Потрібно тільки розчинити 30 грамів лимонної кислоти у 500 мілілітрах теплої води. Після цього занурте лійку у розчин на 30 хвилин. Коли весь наліт відмокне, лійку потрібно почистити щіткою.