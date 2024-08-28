Не делайте это так: самые распространенные ошибки при очистке пригоревшей кастрюли

Наверняка, на каждой кухне найдется по крайней мере одна кастрюля с неприятными черными пятнами. И вы точно пытались ее отмыть, но дало ли это желаемый результат?

К счастью, очистить кастрюлю, что пригорела, на самом деле очень просто. Впрочем, для того, чтобы это сделать, нужно знать правильные способы и средства.

Интересно Как постирать большое одеяло, что не влезает в стиралку: 4 золотые правила

Как и чем чистить кастрюлю, которая пригорела

К сожалению, универсального средства для очистки всех без исключения кастрюль не существует. Во время очистки нужно учитывать несколько различных факторов, и один из них – это материал, из которого изготовлена кастрюля.

Но несколько способов могут быть полезными для большинства материалов. Вы можете немного поэкспериментировать и попробовать несколько разных методов.

Лимонная кислота с соком лимона

Вы можете попробовать именно это средство для очистки кастрюль, ведь он прекрасно действует на застарелые загрязнения. Это отличный способ для тех людей, у которых нет очень много времени для поисков различных средств, ведь лимонная кислота обычно есть дома у каждого.



Кастрюли нужно вовремя мыть / Фото Pexels

Метод подходит для всех видов кастрюль, однако при очистке антипригарной или эмалированной посуды вам нужно быть осторожными. Поэтому, вот как очистить кастрюлю:

возьмите упаковку лимонной кислоты и смешайте с лимонным соком;

нанесите средство на дно кастрюли массажными движениями;

оставьте по крайней мере на 2 часа;

в конце концов смойте теплой водой.

Сода и хозяйственное мыло

Еще одно надежное средство – это сода и хозяйственное мыло, и он будет особенно полезным для борьбы с накипью и нагаром. Метод подходит для кастрюль из нержавеющей стали и даже антипригарных и эмалевых. Итак, вам нужно взять 2 столовые ложки соды и ложку тертого хозяйственного мыла, а также немного воды.

Смешайте мыло и соду в небольшой емкости, а затем постепенно добавьте немного воды в смесь, тщательно вымешивая в пасту. Ее нанесите и загрязненные участки – особенно на те, содержащие пригоревшие пятна.

Оставьте на полтора часа, а после этого тщательно вымойте кастрюлю мягкой губкой или тряпкой.