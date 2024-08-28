Очистити каструлю дуже легко: саме час прибрати застарілий нагар

Певно, на кожній кухні знайдеться принаймні одна каструля з неприємними чорними плямами. І ви точно намагалися її відмити, та чи дало це бажаний результат?

На щастя, очистити каструлю, що пригоріла, насправді дуже просто. Втім, для того, аби це зробити, потрібно знати правильні способи та засоби.

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Як і чим чистити каструлю, яка пригоріла

На жаль, універсального засобу для очищення усіх без винятку каструль не існує. Під час очищення потрібно враховувати кілька різних факторів, і один з них – це матеріал, з якого виготовлена каструля.

Але кілька способів можуть бути корисними для більшості матеріалів. Ви можете трохи поекспериментувати та спробувати кілька різних методів.

Лимонна кислота з соком лимона

Ви можете спробувати саме цей засіб для очищення каструль, адже він чудово діє на застарілі забруднення. Це чудовий спосіб для тих людей, у яких немає дуже багато часу для пошуків різних засобів, адже лимонна кислота зазвичай є вдома у кожного.



Каструлі потрібно вчасно мити / Фото Pexels

Метод підходить для усіх видів каструль, проте під час очищення антипригарного чи емальованого посуду вам потрібно бути обережними. Отож, ось як очистити каструлю:

візьміть упаковку лимонної кислоти та змішайте з лимонним соком;

нанесіть засіб на дно каструлі масажними рухами;

залиште принаймні на 2 години;

зрештою змийте теплою водою.

Сода та господарське мило

Ще один надійний засіб – це сода та господарське мило, і він буде особливо корисним для боротьби із накипом та нагаром. Метод підходить для каструль з нержавіючої сталі та навіть антипригарних та емалевих. Отож, вам потрібно взяти 2 столові ложки соди та ложку тертого господарського мила, а також трохи води.

Змішайте мило та соду у невеликій місткості, а потім поступово додайте трохи води у суміш, ретельно вимішуючи у пасту. Її нанесіть та забруднені ділянки – особливо на ті, що містять пригорілі плями.

Залиште на півтори години, а після цього ретельно вимийте каструлю м'якою губкою чи ганчіркою.