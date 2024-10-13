Лейка для душа будет как новая: вот как убрать с нее известковый налет

Со временем вы можете заметить, что напор воды из душа уменьшается, а сама лейка покрывается неприятным белым налетом. Именно он и является причиной неприятного явления.

Известковый налет появляется в ванной комнате из-за жесткой воды и минералов, которые содержатся в ней. И одним из мест, где он накапливается наиболее активно, является лейка душа. К счастью, отчистить ее достаточно легко, пишет "Главред".

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Чем можно очистить душевую лейку

Оказывается, очистить душевую лейку от известкового налета не так уж и сложно. Главное – правильно определиться со средством для этой задачи.

Перед тем, как бежать в магазин и покупать самые дорогие средства для чистки ванной комнаты, вы можете воспользоваться продуктами, что уже есть у вас дома. Например, уксусом – он является натуральным очистителем, и может быть более эффективным, чем вы представляете.

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Первое, что вам нужно сделать, это снять душевую лейку со шланга и переложить ее в ведро или пластиковый контейнер. Залейте ее уксусом и оставьте так на 20 минут. После этого вам нужно хорошо промыть лейку водой. Если загрязнения не отходят очень легко, вы можете воспользоваться старой зубной щеткой – она хорошо подойдет для труднодоступных мест вокруг насадки.



Лейку для душа нужно чистить / Фото Pexels

Если лейка закреплена на стене, тогда нужно подыскать подходящий по размеру полиэтиленовый пакет и наполнить его уксусом наполовину. После этого полностью погрузите насадку в уксус и закрепите пакет ниткой или резинкой. Оставьте на несколько минут и промойте под водой, чтобы удалить остатки загрязнений.

Учитывайте то, что проводить эту процедуру нужно не однократно, а каждый месяц – так вы можете не только справиться с серьезными загрязнениями, но и вообще избежать их появления.