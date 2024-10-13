Лійка для душу буде як нова: ось як прибрати з неї вапняний наліт

З часом ви можете помітити, що напір води з душу зменшується, а сама лійка вкривається неприємним білим нальотом. Саме він і є причиною неприємного явища.

Вапняний наліт з'являється у ванній кімнаті через жорстку воду та мінерали, які містяться в ній. І одним з місць, де він накопичується найбільш активно, є лійка душу. На щастя, відчистити її досить легко, пише "Главред".

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Чим можна очистити душову лійку

Виявляється, очистити душову лійку від вапняного нальоту не так вже й складно. Головне – правильно визначитися із засобом для цього завдання.

Перед тим, як бігти до магазину й купувати найдорожчі засоби для чищення ванної кімнати, ви можете скористатися продуктами, що вже є у вас вдома. Наприклад, оцтом – він є натуральним очисником, і може бути більш ефективним, ніж ви уявляєте.

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Перше, що вам потрібно зробити, це зняти душову лійку зі шланга та перекласти її у відро чи пластиковий контейнер. Залийте її оцтом та залиште так на 20 хвилин. Після цього вам потрібно добре промити лійку водою. Якщо забруднення не відходять дуже легко, ви можете скористатися старою зубною щіткою – вона добре підійде для важкодоступних місць навколо насадки.



Лійку для душу потрібно чистити / Фото Pexels

Якщо лійка закріплена на стіні, тоді потрібно підшукати відповідний за розміром поліетиленовий пакет та наповнити його оцтом наполовину. Після цього повністю занурте насадку в оцет й закріпіть пакет ниткою чи гумкою. Залиште на кільканадцять хвилин та промийте під водою, аби видалити залишки забруднень.

Зважайте на те, що проводити цю процедуру потрібно не одноразово, а кожного місяця – так ви можете не тільки впоратися із серйозними забрудненнями, але й взагалі уникнути їхньої появи.