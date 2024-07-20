Существует очень большое количество рецептов, которые требуют использования молока. И есть один небольшой недостаток: даже если обычно вы достаточно внимательны, все равно что-то на плите может пригореть, в том числе и молоко. Но, к счастью, отмыть его можно достаточно легко.

Интересно Об этих 5 ошибках в дизайне ванной комнаты вы будете жалеть годами

Чем отмыть пригоревшее молоко

Если вы хотите отмыть кастрюлю, на которой остались следы пригоревшего молока, то лучше всего себя зарекомендовали народные средства, которые можно найти на любой кухне, а именно уксус, сода и лимонная кислота. Впрочем, вам все же нужно знать, как именно их правильно использовать.



Кастрюлю можно отмыть очень легко / Фото Pexels

И вот лучшие способы отмыть нагар от любимой кастрюли:

налейте немного уксуса в емкость с нагаром и доведите жидкость до кипения. После этого кастрюлю нужно снять с плиты и дать уксусу немного времени, чтобы он успел подействовать;

соду смешайте с водой до образования пасты и нанесите на нагар. Дайте раствору несколько минут, а после этого смойте водой;

растворите лимонную кислоту в воде и доведите кастрюлю до кипения. Дайте емкости остыть и сполосните ее.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Впрочем, вот что еще нужно запомнить: после использования любого из этих способов вам нужно тщательно помыть кастрюлю с моющими средствами и не забыть ее сполоснуть. Только так вы сможете избежать воздействия химических веществ на продукты, которые будете готовить в кастрюле в дальнейшем.