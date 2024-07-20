Існує дуже велика кількість рецептів, які вимагають використання молока. І є один невеликий недолік: навіть якщо зазвичай ви досить уважні, все одно щось на плиті може пригоріти, зокрема й молоко. Та, на щастя, відмити його можна досить легко.

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Чим відмити пригоріле молоко

Якщо ви хочете відмити каструлю, на які залишилися сліди пригорілого молока, то тут найкраще себе зарекомендували народні засоби, які можна знайти на будь-якій кухні, а саме оцет, сода та лимонна кислота. Втім, вам все ж потрібно знати, як саме їх правильно використовувати.



Каструлю можна відмити дуже легко / Фото Pexels

І ось найкращі способи відмити нагар від улюбленої каструлі:

налийте трохи оцту в місткість з нагаром та доведіть рідину до кипіння. Після цього каструлю потрібно зняти з плити та дати оцту трохи часу, аби він встигнув подіяти;

соду змішайте з водою до утворення пасти та нанесіть на нагар. Дайте розчину кілька хвилин, а після цього змийте водою;

розчиніть лимонну кислоту у воді та доведіть каструлю до кипіння. Дайте місткості охолонути та сполосніть її.

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Втім, ось що ще потрібно запам'ятати: після використання будь-якого з цих способів вам потрібно ретельно помити каструлю з мийними засобами та не забути її сполоснути. Тільки так ви зможете уникнути впливу хімічних речовин на продукти, які будете готувати у каструлі надалі.