Ржавчина на посуде, а особенно на вилках и ножах – это большая неприятность, которая иногда приводит к замене целого сервиза, сообщает 24 Канал. Но обычный продукт, который есть у вас на кухне, убережет вас от незапланированных расходов.

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Как отчистить ржавчину от вилок, ложек и ножей?

Метод очистки столовых принадлежностей с помощью лука не только чрезвычайно экономный, но и эффективный. Очень часто от постоянного использования и влажности ножи ржавеют, и в таком случае вам нужно взять целую луковицу и воткнуть в нее нож. Оставьте так его на некоторое время, и тогда ржавчина сразу же исчезнет.

То же самое можно делать и с вилками и ложками – нужно только несколько раз воткнуть их в луковицу загрязненными частями.



Ржавчину с ножа можно отмыть луком / Фото Pexels

После этого следует перейти к следующему шагу – полировка ржавого материала тканью из микрофибры. Если ржавчина сразу же не исчезла, тогда вы можете оставить приборы в луке еще на несколько минут, чтобы повысить эффективность средства.

Впрочем, есть и несколько других методов, которые помогут эффективно справиться с загрязнениями на ножах, ложках и вилках.