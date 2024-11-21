Іржа на посуді, а особливо на виделках та ножах – це велика неприємність, яка іноді призводить до заміни цілого сервізу, повідомляє 24 Канал. Але звичайний продукт, який є у вас на кухні, вбереже вас від незапланованих витрат.

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Як відчистити іржу від виделок, ложок та ножів?

Метод очищення столового наряддя за допомогою цибулі не тільки надзвичайно економний, але й ефективний. Дуже часто від постійного використання та вологості ножі іржавіють, і у такому випадку вам потрібно взяти цілу цибулину та встромити у неї ножа. Залиште так його на деякий час, і тоді іржа одразу ж зникне.

Те саме можна робити і з виделками та ложками – потрібно тільки кілька разів встромити їх у цибулину забрудненими частинами.



Іржу з ножа можна відмити цибулею / Фото Pexels

Після цього варто перейти до наступного кроку – полірування іржавого матеріалу тканиною з мікрофібри. Якщо іржа одразу ж не зникла, тоді ви можете залишити прибори в цибулі ще на кілька хвилин, аби підвищити ефективність засобу.

Втім, є й кілька інших методів, які допоможуть ефективно впоратися із забрудненнями на ножах, ложках та виделках.