Іржа на посуді, а особливо на виделках та ножах – це велика неприємність, яка іноді призводить до заміни цілого сервізу, повідомляє 24 Канал. Але звичайний продукт, який є у вас на кухні, вбереже вас від незапланованих витрат.
Цікаво Чому на жіночому та чоловічому одязі ґудзики з різних сторін: просте пояснення
Як відчистити іржу від виделок, ложок та ножів?
Метод очищення столового наряддя за допомогою цибулі не тільки надзвичайно економний, але й ефективний. Дуже часто від постійного використання та вологості ножі іржавіють, і у такому випадку вам потрібно взяти цілу цибулину та встромити у неї ножа. Залиште так його на деякий час, і тоді іржа одразу ж зникне.
Те саме можна робити і з виделками та ложками – потрібно тільки кілька разів встромити їх у цибулину забрудненими частинами.
Іржу з ножа можна відмити цибулею / Фото Pexels
Після цього варто перейти до наступного кроку – полірування іржавого матеріалу тканиною з мікрофібри. Якщо іржа одразу ж не зникла, тоді ви можете залишити прибори в цибулі ще на кілька хвилин, аби підвищити ефективність засобу.
Втім, є й кілька інших методів, які допоможуть ефективно впоратися із забрудненнями на ножах, ложках та виделках.
- Білий оцет. Ножі потрібно занурити у миску з оцтом та залишити на ніч. Після цього витягніть їх та почистьте дротяною щіткою. Якщо іржа залишиться, процес потрібно повторити. Після цього витягніть їх та промийте водою з милом.
- Харчова сода. Змішайте воду та соду до стану густої пасти та нанесіть на ножі, добре покривши усі сліди від іржі. Після цього залиште пасту приблизно на годину. Помийте ножі дротяною щіткою.
- Лимон та сіль. Іржаві ділянки варто посипати сіллю та вичавити лимонний сік на шар солі. Суміш лимона та солі потрібно залишити настоюватися десь на 2 години, а після цього змити її з ножів та ретельно просушити посуд.