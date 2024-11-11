Обои станут как новенькие: простой способ почистить их от грязи

Желтизна на обоях, а также пятна от грязи или никотина могут быть очень неприятными и портить интерьер. Избавиться от них, к счастью, не так уж и сложно.

Как и любые другие поверхности, обои имеют способность загрязняться не только от неаккуратного отношения, но и просто от времени, сообщает 24 Канал. И через несколько лет после ремонта наступит момент, когда придется разбираться с тем, как же их чистить.

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Как почистить обои, что не моются

Перед тем, как хвататься за тряпку и мыло, нужно сначала разобраться, можно ли мыть ваши обои. Для этого нужно изучить отметки на упаковке. Это нужно для того, чтобы после того, как вы закончите мытье, не оказалось, что обои потеряли любую привлекательность.

Обычно эта информация указана пиктограммами в виде волн. Что же они означают?

Одна волна – обои устойчивы к влаге, можно протирать влажной тряпкой.

– обои устойчивы к влаге, можно протирать влажной тряпкой. Две волны – можно мыть влажной губкой и мыльным раствором.

– можно мыть влажной губкой и мыльным раствором. Три волны – обои водостойкие, их можно очищать моющими средствами.

– обои водостойкие, их можно очищать моющими средствами. Щетка. В таком случае обои можно тереть щеткой.

Итак, когда с этим разобрались, нужно определить несколько лучших средств, которые помогут избавиться от любой грязи.



Обои нужно чистить по-разному / Фото Pexels

Спирт

Он прекрасно справится, если на обоях остались пятна от красного вина, сока или следы от маркера. Спирт – это растворитель, и он легко справится даже с такими сложными загрязнениями. Нанесите его на ватный диск и осторожно потрите.

Мыло

Хозяйственное мыло подходит для того, чтобы снять легкий налет грязи и вернуть материалу блеск. Мыло нужно сильно развести с водой, смочить губку и вымывать обои. После этого не забудьте протереть насухо.

Сода

Этот пищевой порошок поможет вам в чистке практически всей квартиры, и обои не исключение. Ее нужно развести до состояния кашицы, нанести на пятна и оставить на 20 – 30 минут. После этого потрите проблемное место и смойте соду водой.