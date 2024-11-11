Шпалери стануть як новенькі: простий спосіб почистити їх від бруду

Жовтизна на шпалерах, а також плями від бруду чи нікотину можуть бути дуже неприємними та псувати інтер'єр. Позбутися їх, на щастя, не так вже й складно.

Як і будь-які інші поверхні, шпалери мають здатність забруднюватися не тільки від неакуратного ставлення, але й просто від часу, повідомляє 24 Канал. І за кілька років після ремонту настане момент, коли доведеться розбиратися з тим, як ж їх чистити.

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Як почистити шпалери, що не миються

Перед тим, як хапатися за ганчірку та мило, потрібно спершу розібратися, чи можна мити ваші шпалери. Для цього потрібно вивчити позначки на пакуванні. Це потрібно для того, аби після того, як ви закінчите миття, не виявилося, що шпалери втратили будь-яку привабливість.

Зазвичай ця інформація зазначена піктограмами у вигляді хвиль. Що ж вони означають?

Одна хвиля – шпалери стійкі до вологи, можна протирати вологою ганчіркою.

– шпалери стійкі до вологи, можна протирати вологою ганчіркою. Дві хвилі – можна мити вологою губкою та мильним розчином.

– можна мити вологою губкою та мильним розчином. Три хвилі – шпалери водостійкі, їх можна очищати мийними засобами.

– шпалери водостійкі, їх можна очищати мийними засобами. Щітка. У такому випадку шпалери також можна терти щіткою.

Отож, коли з цим розібралися, потрібно визначити кілька найкращих засобів, які допоможуть позбутися будь-якого бруду.



Шпалери потрібно чистити по-різному / Фото Pexels

Спирт

Він чудово впорається, якщо на шпалерах лишилися плями від червоного вина, соку чи сліди від маркера. Спирт – це розчинник, і він легко впорається навіть з такими складними забрудненнями. Нанесіть його на ватний диск та обережно потріть.

Мило

Господарське мило підходить для того, щоб зняти легкий наліт бруду та повернути матеріалу блиск. Мило потрібно сильно розвести з водою, змочити губку і вимивати шпалери. Після цього не забудьте протерти насухо.

Сода

Цей харчовий порошок допоможе вам у чищенні практично усієї квартири, і шпалери не виняток. Її потрібно розвести до стану кашки, нанести на плями та залишити на 20 – 30 хвилин. Після цього потріть проблемне місце та змийте соду водою.