Как убрать запах пота с одежды без стирки: простые и действенные методы

Если вы чувствуете, что ваша одежда начинает неприятно пахнуть под мышками, а времени постирать ее нет, это не значит, что вам нужно немедленно искать замену. Исправить ситуацию можно довольно просто.

Конечно же, самый простой и наиболее эффективный способ убрать любые неприятные запахи с вашей одежды – это просто постирать ее. Впрочем, далеко не всегда есть такая возможность, а одежда порой нужна срочно. Поэтому запоминайте подручные способы, которые помогут почистить ткань очень быстро.

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Сода

Первое, что вы можете попробовать – это изготовить пасту из соды. Ее нужно нанести на наиболее загрязненные участки ткани, хорошо потереть и оставить на полчаса. После этого соду можно убрать. Если же оттереть ее не получается, нужно добавить немного воды, растереть и смыть.

Сода подходит и для сухой чистки с обратной стороны вещи. порошок нужно втереть в проблемные места и отряхнуть уже через несколько минут.

Лимон

Сок цитрусового может очень быстро убрать запах пота. Нужно выжать его, развести с небольшим количеством воды и нанести на ткань. Остается только подождать, пока вещь не высохнет, и она будет пахнуть свежестью.

Спирт

Этот способ требует уже немного больше времени. Вам нужно смешать одну столовую ложку соли, 1 чайную ложку нашатырного спирта и 200 миллилитров воды. Нанесите смесь на проблемную зону и немного подождите.

Промокнуть влагу можно ватным диском. Но учитывайте то, что способ совсем не подходит для деликатных тканей.



Спирт поможет убрать запах пота / Фото Pexels

Водка

Это средство действует безотказно. Нанесите ее на ватный диск и потрите проблемный участок. Оставить жидкость нужно на несколько часов, а после этого почистить паровым утюгом.

Морозилка

Для этого метода понадобятся 2 – 3 часа свободного времени – именно на столько вещь нужно поместить в морозильную камеру.