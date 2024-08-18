Як прибрати запах поту з одягу без прання: прості та дієві методи

Якщо ви відчуваєте, що ваш одяг починає неприємно пахнути під пахвами, а часу випрати його немає, це не значить, що вам потрібно негайно шукати заміну. Виправити ситуацію можна досить просто.

Звісно ж, найпростіший та найбільш ефективний засіб прибрати будь-які неприємні запахи з вашого одягу – це просто випрати його. Втім, далеко не завжди є така можливість, а одяг часом потрібний терміново. Тож запам'ятовуйте підручні способи, які допоможуть почистити тканину дуже швидко.

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Сода

Перше, що ви можете спробувати – це виготовити пасту з соди. Її потрібно нанести на найбільш забруднені ділянки тканини, добре потерти та залишити на пів години. Після цього соду можна прибрати. Якщо ж відтерти її не виходить, потрібно додати трохи води, розтерти та змити.

Сода підходить і для сухого чищення зі зворотного боку речі. порошок потрібно втерти у проблемні місця і обтрусити вже за кілька хвилин.

Лимон

Сік цитрусового може дуже швидко прибрати запах поту. Потрібно вичавити його, розвести з невеликою кількістю води та нанести на тканину. Залишається тільки почекати, поки річ не висохне, і вона буде пахнути свіжістю.

Спирт

Цей спосіб вимагає вже трохи більше часу. Вам потрібно змішати одну столову ложку солі, 1 чайну ложку нашатирного спирту та 200 мілілітрів води. Нанесіть суміш на проблемну зону та трохи почекайте.

Промокнути вологу можна ватним диском. Але зважайте на те, що спосіб зовсім не підходить для делікатних тканин.



Спирт допоможе прибрати запах поту / Фото Pexels

Горілка

Цей засіб діє безвідмовно. Нанесіть її на ватний диск та потріть проблемну ділянку. Залишити рідину потрібно на кілька годин, а після цього почистити паровою праскою.

Морозилка

Для цього методу знадобляться 2 – 3 години вільного часу – саме на стільки річ потрібно помістити у морозильну камеру.