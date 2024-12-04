Затхлый запах из шкафа исчезнет навсегда: простой способ от него избавиться

Возможно, вам приходилось сталкиваться с такой проблемой: стоит только открыть шкаф с одеждой, как вы ощущаете неприятный запах старых, грязных вещей – даже если вы храните там только чистую одежду.

Затхлый запах из шкафа может быть довольно неприятным, если с ним приходится сталкиваться каждый день, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. И всего несколько простых лайфхаков могут сделать ситуацию намного лучше.

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Как убрать неприятный запах в шкафу

Первое правило, которого нужно придерживаться – это чаще держать двери шкафа открытыми, чтобы таким образом улучшить циркуляцию воздуха в пространстве. Также вы можете подумать об использовании специального небольшого вентилятора рядом.

Перед тем, как вешать одежду в шкаф, сначала убедитесь, что он должным образом высох. Влага может привести к чрезвычайно быстрому появлению запаха плесени и затхлости. Вообще влага – это ваш самый большой враг в шкафу, поэтому следите за тем, чтобы вещи не были размещены слишком близко друг к другу, ведь так они не будут получать надлежащего воздушного потока. Это создает влажную среду, где плесень и бактерии могут быстро расти и вызывать неприятные запахи.

И учитывать нужно не только на влажность в шкафу, но и на влажность в помещениях всего дома – ведь это однозначно повлияет на то, насколько свежими будут оставаться вещи в шкафу и в ящиках.



От запаха из шкафа нужно избавиться / Фото Pexels

Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, вы можете использовать обычную соду – положите ее в крышку или на блюдце и выставьте на полку. Сода известна тем, что может впитывать влагу и запахи, и уже через несколько часов все неприятные ароматы из вашего шкафа исчезнут.

Но если в нем вы также храните и обувь, тогда нужно позаботиться еще о нескольких вещах. Прежде всего, убедитесь, что она полностью сухая перед тем, как ставить ее в шкаф. После этого, если возможно, удалите стельки, чтобы остановить размножение бактерий. Некоторую обувь можно стирать в машинке с моющим средством, и если это вариант – нужно это сделать.

А вот для длительного хранения в шкафу в каждый ботинок нужно положить сухой кусочек мыла – это поможет избежать любых неприятных запахов.