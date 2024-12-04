Затхлий запах з шафи зникне назавжди: простий спосіб його позбутися

Можливо, вам доводилося зіштовхуватися з такою проблемою: варто тільки відкрити шафу з одягом, як ви відчуваєте неприємний запах старих, брудних речей – навіть якщо ви зберігаєте там тільки чистий одяг.

Затхлий запах з шафи може бути досить неприємним, якщо з ним доводиться зіштовхуватися кожного дня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Та всього кілька простих лайфхаків можуть зробити ситуацію набагато кращою.

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Як прибрати неприємний запах у шафі

Перше правило, якого потрібно дотримуватися – це частіше тримати двері шафи відкритими, аби у такий спосіб покращити циркуляцію повітря у просторі. Також ви можете подумати про використання спеціального невеликого вентилятора поряд.

Перед тим, як вішати одяг у шафу, спершу переконайтеся, що він належно висохнув. Волога може призвести до надзвичайно швидкої появи запаху плісняви та затхлості. Взагалі волога – це ваш найбільший ворог у шафі, тож слідкуйте за тим, аби речі не були розміщені надто близько одна до одної, адже так вони не отримуватимуть належного повітряного потоку. Це створює вологе середовище, де цвіль та бактерії можуть швидко рости та викликати неприємні запахи.

І зважати потрібно не тільки на вологість у шафі, але й на вологість у приміщеннях усього будинку – адже це однозначно вплине на те, наскільки свіжими залишатимуться речі у шафі та у шухлядах.



Запаху з шафи потрібно позбутися / Фото Pexels

Для того, щоб позбутися цієї проблеми, ви можете використати звичайну соду – покладіть її у кришку чи на блюдце та виставте на полицю. Сода відома тим, що може вбирати вологу та запахи, і вже за кілька годин усі неприємні аромати з вашої шафи зникнуть.

Але якщо у ній ви також зберігаєте і взуття, тоді потрібно подбати ще про кілька речей. Перш за все, переконайтеся, що воно повністю сухе перед тим, як ставити його у шафу. Після цього, якщо можливо, видаліть устілки, аби зупинити розмноження бактерій. Деяке взуття можна прати у машинці з мийним засобом, і якщо це варіант – потрібно це зробити.

А ось для тривалого зберігання у шафі в кожен черевик потрібно покласти сухий шматочок мила – це допоможе уникнути будь-яких неприємних запахів.