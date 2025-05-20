Сковородка будет блестеть от чистоты: вот как убрать черный нагар

Со временем даже на самых лучших сковородках появляется черный нагар снаружи – и избавиться от него очень непросто. Но есть способ, который позволит сделать это быстро и элементарными домашними средствами.

Бытовая химия может неплохо справиться с нагаром, но не все любят использовать агрессивные средства на посуде, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agromarket. Поэтому можно обойтись и использованием народных методов, что будут не менее эффективными.

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Какие есть причины образования сажи на сковородках?

Накопление сажи на сковородках – это распространенная проблема, которую может спровоцировать целый ряд факторов. Одна из основных причин образования нагара – это приготовление пищи при высоких температурах, и поэтому она подгорает и липнет к поверхности сковороды. Другой фактор – низкое качество посуды.

Кроме того, если вы не знаете, как ухаживать за сковородой и, скажем, неправильно ее чистите, или оставляете остывать с остатками пищи на поверхности, это также может способствовать образованию нагара.

Кстати, чистить регулярно стоит не только сковородки. Ранее мы уже рассказывали, как можно отмыть от жира вытяжку всего за 10 минут.

Существует несколько методов, которые помогут удалить нагар со сковородки – и один из них включает нагрев сковороды. После того, как она станет горячей, нужно вооружиться крепкими рукавицами и металлической щеткой и очистить сковородку.



Нагар на сковородках можно отмыть / Фото Pexels

Если у вас сковородка с керамическим покрытием, тогда не помешает использовать смесь пищевой соды и уксуса для эффективного удаления любой грязи. Впрочем, важно соблюдать технику безопасности и меры предосторожности – чтобы не пораниться и не повредить поверхность сковороды.

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Метод с уксусом и пищевой содой работает так: вам нужно взять соду и разбавить ее несколькими каплями уксуса, чтобы образовать густую пасту и реакцию. После этого нанесите смесь на дно сковородки и оставьте так на несколько минут, чтобы средство успело как следует подействовать. А вот уже тогда можно браться за щетку и счищать нагар и другую грязь.

Еще один эффективный метод, который вы можете использовать прямо сейчас – это смесь соли и сока лимона. Этот метод, впрочем, лучше всего работает для свежих загрязнений, и стоит воспользоваться им еще до того, как сажа успеет затвердеть. На дно сковороды нужно засыпать соль, а тогда выжать немного лимонного сока. Оставьте смесь на несколько минут, а после этого потрите губкой или щеткой и тщательно промойте водой.