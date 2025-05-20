Сковорідка блищатиме від чистоти: ось як прибрати чорний нагар

З часом навіть на найкращих сковорідках з'являється чорний нагар ззовні – і позбутися його дуже непросто. Але є спосіб, який дозволить зробити це швидко та елементарними домашніми засобами.

Побутова хімія може непогано впоратися із нагаром, та не всі люблять використовувати агресивні засоби на посуді, повідомляє 24 Канал з посиланням на Agromarket. Тож можна обійтися і використанням народних методів, що будуть не менш ефективними.

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Які є причини утворення сажі на сковорідках?

Накопичення сажі на сковорідках – це поширена проблема, яку може спровокувати ціла низка факторів. Одна з основних причин утворення нагару – це приготування їжі за високих температур, і через це вона підгоряє та липне до поверхні сковороди. Інший фактор – низька якість посуду.

Окрім того, якщо ви не знаєте, як доглядати за сковородою і, скажімо, неправильно її чистите, або ж залишаєте остигати з залишками їжі на поверхні, це також може сприяти утворенню нагару.

До речі, чистити регулярно варто не тільки сковорідки. Раніше ми вже розповідали, як можна відмити від жиру витяжку всього за 10 хвилин.

Існує кілька методів, які допоможуть видалити нагар зі сковорідки – і один з них включає нагрівання сковороди. Після того, як вона стане гарячою, потрібно озброїтися міцними рукавицями та металевою щіткою та очистити сковорідку.



Нагар на сковорідках можна відмити / Фото Pexels

Якщо у вас сковорідка з керамічним покриттям, тоді не завадить використати суміш харчової соди та оцту для ефективного видалення будь-якого бруду. Втім, важливо дотримуватися техніки безпеки та запобіжних заходів – аби не поранитися та не пошкодити поверхню сковороди.

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Метод з оцтом та харчовою содою працює так: вам потрібно взяти соду та розбавити її кількома краплями оцту, аби утворити густу пасту та реакцію. Після цього нанесіть суміш на дно сковорідки та залиште так на кілька хвилин, аби засіб встиг як слід подіяти. А ось вже тоді можна братися за щітку та зчищати нагар і інший бруд.

Ще один ефективний метод, який ви можете використати прямо зараз – це суміш солі та соку лимона. Цей метод, втім, найкраще працює для свіжих забруднень, і варто скористатися ним ще до того, як сажа встигне затвердіти. На дно сковороди потрібно засипати сіль, а тоді вичавити трохи лимонного соку. Залиште суміш на кілька хвилин, а після цього потріть губкою чи щіткою і ретельно промийте водою.