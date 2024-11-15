Желтая полоса может появиться внутри унитаза даже в случае, если вы моете его регулярно, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы от нее избавиться, нужно знать несколько простых средств.
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Как убрать желтую полосу на унитазе?
Нередко желтая грязь на унитазе становится настоящим кошмаром, ведь сколько над ним не бейся, а он не исчезает. Но есть одно легкое и эффективное решение, которое сведет к минимуму ваши заботы о чистоте.
Хитрость заключается в том, что для очистки нужно использовать обычную пищевую фольгу. Как это сделать, Вам нужно просто сформировать несколько небольших шариков из нее и поместить их в бачок унитаза.
Алюминий, высвобождаясь, создаст защитный барьер, который поможет предотвратить образование отложений и устранит возможность появления ржавчины.
Простой трюк даже не требует постоянного вмешательства. Вы можете просто один раз положить эти шарики из фольги и на месяцы забыть о проблемах с унитазом, ведь он всегда будет оставаться блестящим и чистым.
Полосу из туалета можно быстро убрать / Фото Pexels
Чем еще можно почистить полосу?
Но если этот метод вам не подходит, вы можете воспользоваться несколькими другими надежными средствами.
- Сода. Вечером вам нужно равномерно нанести соду вдоль полосы желтизны, а ночью унитазом желательно не пользоваться. Утром полосу нужно хорошо почистить ершиком и смыть воду.
- Уксус. Это средство будет не менее эффективным. Вы можете просто налить уксус в унитаз, или использовать его целенаправленно - пропитайте уксусом туалетную бумагу или полотенце и приложите вдоль полосы. Оставьте так на ночь, а утром хорошо потрите щеткой.
- Лимонная кислота. Вы можете насыпать лимонную кислоту поверх полосы, а потом сверху сбрызнуть уксусом из пульверизатора. Оставьте так на несколько часов, и от грязи не останется даже следа.