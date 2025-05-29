Очистить утюг от нагара нужно сразу же, как вы заметите грязь – ведь следы от накипи могут перенестись на одежду, когда вы его будете гладить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Moyo.

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Соль

Лучше всего будет взять большую соль – и ее нужно рассыпать на бумажное или хлопчатобумажное полотенце. Включите утюг на максимальную температуру и поставьте плашмя на полотенце. И когда соль начнет темнеть, это будет означать, что техника постепенно очищается.

И, выдержав утюг на соли в течение некоторого времени, его можно выключить и протереть чистым, слегка увлажненным утюгом.

Пищевая сода

Вам понадобится всего 2 чайные ложки этого обычного продукта. Размешайте их с водой или уксусом, чтобы получить пастообразную кашицу. После этого нанесите ее на теплую гладильную поверхность, а участки с подпалинами и нагаром протрите особенно тщательно.

После этого остатки средства нужно начисто стереть чистой салфеткой. Впрочем, учитывайте, что для тефлона сода не подходит, ведь она может поцарапать напыление.



Содой можно очистить подошву утюга / Фото Pexels

Уксус

Им можно очистить тефлоновую и керамическую поверхность – его обычно смешивают с водой в равных пропорциях. После этого просто обмакните салфетку в средство и тщательно протрите подошву утюга, пока она не станет чистой.

Еще один способ очистки – смешать уксус с солью и водой, а потом нагреть смесь, пока соль не растворится. Впрочем, также нужно следить, чтобы содержимое не закипело. После того, как раствор снова остынет, нужно очистить им утюг.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как можно очистить полотенца от затхлого запаха с помощью всего одного чудо-средства.

Ацетон

Утюг можно очистить от накипи и обычным средством для снятия лака. Смочите им ватный диск и протрите подошву. Если это не помогает, тогда нужно оставить утюг в вертикальном положении на тряпке, смоченной в ацетоне. Оставьте так утюг на ночь, и тогда поверхность станет как новая.