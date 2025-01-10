Иногда может казаться, что налет и пятна на зеркале в ванной появляются сами собой, и побороться с этим явлением просто невозможно, сообщает 24 Канал. Впрочем, вам даже не придется покупать профессиональные средства, ведь все, что нужно для очистки зеркала, уже точно есть у вас дома.

Интересно Зачем класть на батарею лавровый лист: о секрете знают единицы

Как почистить зеркало?

Если вы хотите забыть о ежедневном протирании зеркала и появление капель на нем, вам точно стоит воспользоваться одним простым лайфхаком с зубной пастой. Благодаря ему вся грязь и конденсат начнет просто стекать по зеркалу и не будет оставлять после себя пятен.

Обычную зубную пасту нужно нанести на тряпку и тщательно втереть в зеркало по всей плоскости. После этого возьмите другую, слегка влажную тряпку и уберите лишнюю зубную пасту. Впрочем, будьте внимательны, чтобы не стереть ее с зеркала полностью. После этого зеркало нужно протереть сухими салфетками, чтобы на нем не осталось следов.



Зеркало можно почистить зубной пастой / Фото Pexels

Этот лайфхак, кстати, можно использовать не только для очистки домашних зеркал, но и для того, чтобы помыть автомобильное зеркало.

Впрочем, это не единственный способ помыть стекло в ванной. Овот несколько альтернативных вариантов, что помогут забыть о надоедливых разводах: