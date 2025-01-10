Иногда может казаться, что налет и пятна на зеркале в ванной появляются сами собой, и побороться с этим явлением просто невозможно, сообщает 24 Канал. Впрочем, вам даже не придется покупать профессиональные средства, ведь все, что нужно для очистки зеркала, уже точно есть у вас дома.
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Как почистить зеркало?
Если вы хотите забыть о ежедневном протирании зеркала и появление капель на нем, вам точно стоит воспользоваться одним простым лайфхаком с зубной пастой. Благодаря ему вся грязь и конденсат начнет просто стекать по зеркалу и не будет оставлять после себя пятен.
Обычную зубную пасту нужно нанести на тряпку и тщательно втереть в зеркало по всей плоскости. После этого возьмите другую, слегка влажную тряпку и уберите лишнюю зубную пасту. Впрочем, будьте внимательны, чтобы не стереть ее с зеркала полностью. После этого зеркало нужно протереть сухими салфетками, чтобы на нем не осталось следов.
Зеркало можно почистить зубной пастой / Фото Pexels
Этот лайфхак, кстати, можно использовать не только для очистки домашних зеркал, но и для того, чтобы помыть автомобильное зеркало.
Впрочем, это не единственный способ помыть стекло в ванной. Овот несколько альтернативных вариантов, что помогут забыть о надоедливых разводах:
- Уксус. Это – один из самых эффективных и одновременно дешевый и экологичный вариант уборки. Сделайте смесь из стакана воды и трети стакана уксуса и залейте ее в распылитель. Лучше всего использовать дистиллированную воду, ведь именно минералы в проточной воде могут способствовать появлению налета. Раствором и салфеткой из микрофибры почистите зеркало.
- Спирт. Зеркало в ванной особенно подвержено загрязнению из-за следов косметики, зубной пасты и следы пальцев, и избавиться от них достаточно просто. Для этого нужно смочить ватный тампон в спирте и потереть им проблемные места. После этого помойте зеркало как обычно
- Нейлоновые колготки. Полировка зеркала – это ключевой момент его уборки, о котором многие забывают. И если у вас есть старые нейлоновые колготки, их можно использовать, чтобы придать зеркалу блестящий и нарядный вид. Именно они помогут избавиться от старых разводов и тусклых пятен.