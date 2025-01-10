Іноді може здаватися, що наліт та плями на дзеркалі у ванній з'являються самі собою, і поборотися з цим явищем просто неможливо, повідомляє 24 Канал. Втім, вам навіть не доведеться купувати професійні засоби, адже все, що потрібно для очищення дзеркала, вже точно є у вас вдома.

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Як почистити дзеркало?

Якщо ви хочете забути про щоденне протирання дзеркала та появу крапель на ньому, вам точно варто скористатися одним простим лайфхаком із зубною пастою. Завдяки йому увесь бруд та конденсат почне просто стікати по дзеркалу та не залишатиме по собі плям.

Звичайну зубну пасту потрібно нанести на ганчірку та ретельно втерти у дзеркало по всій площині. Після цього візьміть іншу, злегка вологу ганчірку та приберіть зайву зубну пасту. Втім, будьте уважні, аби не стерти її з дзеркала повністю. Після цього дзеркало потрібно протерти сухими серветками, аби на ньому не лишилося слідів.



Дзеркало можна почистити зубною пастою / Фото Pexels

Цей лайфхак, до речі, можна використовувати не тільки для очищення домашніх дзеркал, але й для того, щоб помити автомобільне дзеркало.

Втім, це не єдиний спосіб помити скло у ванній. Ось кілька альтернативних варіантів, що допоможуть забути про надокучливі розводи: