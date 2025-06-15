Жалюзи можно почистить за 5 минут: снимать их не нужно
- Жалюзи можно почистить с помощью салфетки из микрофибры, пульверизатора с моющим средством, губки для мытья посуды и резиновых перчаток без снятия с окна.
- Для тканевых жалюзи моющее средство распыляют на ткань и загрязненные места протирают губкой, после чего очищают салфеткой из микрофибры.
Жалюзи летом – это просто необходимость, чтобы защититься от жаркого и яркого света. Но чистить их от пыли, которая оседает за считанные часы – это большая проблема для многих людей.
Почистить жалюзи можно гораздо быстрее, чем вы думаете – и для этого вам совсем не придется снимать их с окна, сообщает 24 Канал. Для этого нужно знать всего один простой лайфхак.
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Как почистить жалюзи?
Перед тем, как начинать уборку, вам нужно запастись несколькими важными инструментами:
- салфетка из микрофибры;
- пульверизатор;
- резиновые перчатки;
- губка для мытья посуды;
А вот пульверизатор нужно наполнить моющим средством. Вы можете взять покупное из магазина, или же приготовить его самостоятельно. Например, хорошее средство получается из нескольких ложек тертого хозяйственного мыла и трех литров теплой воды. Для более интенсивной чистки можно использовать гель для стирки – одну ложку растворите в 5 литрах воды.
Жалюзи можно легко почистить / Фото Pexels
Закройте жалюзи и распылите средство по ним, а потом нанесите на них моющий раствор. Не смывайте его сразу – вместо этого оставьте его на 10 минут, чтобы он успел подействовать как следует. После этого откройте жалюзи и протрите каждую пластину. После этого тщательно промойте жалюзи водой.
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А вот если вы имеете тканевые жалюзи, чистить их нужно немного другим способом – нанесите моющее средство из пульверизатора на ткань, а губкой тогда потрите загрязненные места. После этого нужно пройтись по ткани салфеткой из микрофибры, чтобы полностью очистить ткань.