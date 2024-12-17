Старые желтые пятна исчезнут с белой одежды: об этом лайфхаке знают единицы

Желтые пятна на белом часто становятся проблемой, с которой почти невозможно разобраться. Впрочем, несколько лайфхаков помогут вывести сложные загрязнения.

Отстирать желтые пятна на белой одежде – это задача со звездочкой даже для опытных хозяек, сообщает 24 Канал. К счастью, всего один простой лайфхак может справиться с проблемой.

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Чем можно вывести желтые пятна с одежды

Для того, чтобы разобраться с желтыми пятнами, вам не стоит использовать ни соду, ни лимонную кислоту. Зато поможет копеечное средство из аптеки – аспирин, или ацетилсалициловая кислота.

Все, что нужно сделать – это взять несколько таблеток аспирина, не шипучих. Их залейте небольшим количеством воды и разотрите в кашицу. Растолченные таблетки нужно нанести на грязные желтые пятна и втереть их в загрязненные места. Оставьте их так на пять минут. Когда вы смоете нанесенную кашицу, вы сразу же можете бросать вещи в стиральную машину.

Это средство действует безотказно из-за того, что ацетилсалициловая кислота разрушает молекулы белка. И действует она так же как и многие популярные пятновыводители, но не навредит деликатным тканям.



Аспирин поможет убрать пятна / Фото Pexels

Впрочем, это не значит, что аспирин – это единственный способ почистить желтые пятна. Вы можете использовать еще несколько средств: