Старі жовті плями зникнуть з білого одягу: про цей лайфхак знають одиниці

Жовті плями на білому часто стають проблемою, з якою майже неможливо розібратися. Втім, кілька лайфхаків допоможуть вивести складні забруднення.

Відіпрати жовті плями на білому одязі – це завдання з зірочкою навіть для досвідчених господинь, повідомляє 24 Канал. На щастя, всього один простий лайфхак може впоратися із проблемою.

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Чим можна вивести жовті плями з одягу

Для того, щоб розібратися із жовтими плямами, вам не варто використовувати ані соду, ані лимонну кислоту. Натомість допоможе копійчаний засіб з аптеки – аспірин, або ж ацетилсаліцилова кислота.

Все, що потрібно зробити – це взяти кілька таблеток аспірину, не шипучих. Їх залийте невеликою кількістю води та розітріть у кашку. Розтовчені пігулки потрібно нанести на брудні жовті плями та втерти їх у забруднені місця. Залиште їх так на п'ять хвилин. Коли ви змиєте нанесену кашку, ви відразу ж можете кидати речі у пральну машину.

Цей засіб діє безвідмовно через те, що ацетилсаліцилова кислота руйнує молекули білка. І діє вона так само як і чимало популярних засобів для виведення плям, але не нашкодить делікатним тканинам.



Аспірин допоможе прибрати плями / Фото Pexels

Втім, це не значить, що аспірин – це єдиний спосіб почистити жовті плями. Ви можете використати ще кілька засобів: