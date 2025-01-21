Известковый налет, грязь, следы от жесткой воды – все это может остаться на стенках унитаза и портить его внешний вид. К счастью, дома можно быстро приготовить средство, которое поможет убрать сантехнику и вернуть ей белоснежный цвет, сообщает 24 Канал.

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Как убрать известковый налет с унитаза?

Если вы не хотите пользоваться дорогими химическими средствами, альтернативу можно легко изготовить дома. Для этого нужно просто натереть на терке брусок хозяйственного мыла и добавить туда немного пищевой соды, а еще – 5 капель нашатырного спирта.

Смесь разведите водой, пока не образуется консистенция пасты. После этого приготовленное средство нужно нанести на поверхность, что нуждается в очистке, и тогда оставить на 5 – 7 минут, после чего тщательно смыть водой.



Нашатырный спирт помогает почистить унитаз / Фото Pexels

Такая смесь идеально подходит для борьбы с желтыми полосами на унитазе, раковине или ванной, которые появляются из-за воздействия жесткой воды. При необходимости, если грязь въелась слишком сильно, пасту можно оставить на поверхности на час, а уже после этого тщательно смыть водой.

Но это не единственный способ, которым можно воспользоваться.