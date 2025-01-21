Известковый налет, грязь, следы от жесткой воды – все это может остаться на стенках унитаза и портить его внешний вид. К счастью, дома можно быстро приготовить средство, которое поможет убрать сантехнику и вернуть ей белоснежный цвет, сообщает 24 Канал.
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Как убрать известковый налет с унитаза?
Если вы не хотите пользоваться дорогими химическими средствами, альтернативу можно легко изготовить дома. Для этого нужно просто натереть на терке брусок хозяйственного мыла и добавить туда немного пищевой соды, а еще – 5 капель нашатырного спирта.
Смесь разведите водой, пока не образуется консистенция пасты. После этого приготовленное средство нужно нанести на поверхность, что нуждается в очистке, и тогда оставить на 5 – 7 минут, после чего тщательно смыть водой.
Нашатырный спирт помогает почистить унитаз / Фото Pexels
Такая смесь идеально подходит для борьбы с желтыми полосами на унитазе, раковине или ванной, которые появляются из-за воздействия жесткой воды. При необходимости, если грязь въелась слишком сильно, пасту можно оставить на поверхности на час, а уже после этого тщательно смыть водой.
Но это не единственный способ, которым можно воспользоваться.
- Наждачная бумага. Если на унитазе остаются стойкие кусочки известкового налета, с которыми не получается справиться обычной щеткой, на помощь придет наждачная бумага. Нужно использовать бумагу средней зернистости, чтобы аккуратно стереть и удалить пятно. Впрочем, с методом стоит быть осторожными, чтобы не оставить видимых царапин на унитазе.
- Уксус и пищевая сода. Это популярное средство для чистки желтых полос на унитазе – нужно залить в чашу стакан уксуса, засыпать чашкой соды и оставить на 10 минут. После этого почистите загрязненную поверхность щеткой и оставьте еще на 25 минут.
- Соль. Соль действует как абразив, поэтому может прекрасно справиться с желтыми пятнами. Но пользоваться ею нужно осторожно, чтобы не повредить поверхность унитаза.