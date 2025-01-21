Вапняний наліт, бруд, сліди від жорсткої води – все це може залишитися на стінках унітаза та псувати його зовнішній вигляд. На щастя, вдома можна швидко приготувати засіб, який допоможе прибрати сантехніку та повернути їй білосніжний колір, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Можна знайти у будь-якому супермаркеті: час додати на тарілку ці 5 корисних злаків

Як прибрати вапняний наліт з унітаза?

Якщо ви не хочете користуватися дорогими хімічними засобами, альтернативу можна легко виготовити вдома. Для цього потрібно просто натерти на терці брусок господарського мила та додати туди трохи харчової соди, а ще – 5 крапель нашатирного спирту.

Суміш розведіть водою, поки не утвориться консистенція пасти. Після цього приготований засіб потрібно нанести на поверхню, що потребує очищення, і тоді залишити на 5 – 7 хвилин, після чого ретельно змити водою.



Нашатирний спирт допомагає почистити унітаз / Фото Pexels

Така суміш ідеально підходить для боротьби із жовтими смугами на унітазі, раковині чи ванній, які з'являються через вплив жорсткої води. За потребу, якщо бруд в'ївся надто сильно, пасту можна залишити на поверхні на годину, а вже після цього ретельно змити водою.

Але це не єдиний спосіб, яким можна скористатися.