24 Канал сделал пошаговую инструкцию, как правильно подготовить машину к летнему путешествию.
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Проверьте техническое состояние авто
Перед дальней поездкой рекомендуется пройти плановый техосмотр – даже если недавно все казалось в норме. Особенно обратите внимание на:
- тормозную систему: колодки, диски, уровень тормозной жидкости;
- подвеску и рулевое управление: любой люфт или стук может усилиться на плохих дорогах;
- уровень масла: при необходимости замените масло и проверьте фильтры;
- аккумулятор: высокая температура негативно влияет на батарею, особенно старую.
Позаботьтесь об охлаждении
Лето – время перегревов. Чтобы избежать этого стоит проверить уровень охлаждающей жидкости. Если в авто есть кондиционер – очистите фильтры и заправьте систему фреоном.
Позаботьтесь о системе охлаждения / Фото Unsplash
Соберите базовый набор вещей
В дороге может случиться что угодно. Возьмите с собой:
- аптечку;
- огнетушитель;
- знак аварийной остановки;
- буксировочный трос;
- насос, домкрат, набор ключей;
- зарядку для телефона, power bank;
- фонарик, влажные салфетки влажные салфетки;
- канистру с водой – для себя и авто.
Наведите чистоту в салоне
Пыль, крошки, пятна - враги комфорта. Пропылесосьте салон, протрите пластик, замените ароматизатор. Добавьте органайзеры, чтобы удобно хранить мелочи, и запаситесь мусорными пакетами.
Интересно! Ранее мы писали о том, как убрать запах табака в авто. С этой задачей справятся даже бюджетные средства.
Как подготовить авто к летним путешествиям / Фото Unsplash
Защита от жары
Обязательно приобретите солнцезащитные шторки или пленку, чтобы салон не превратился в духовку.
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Подготовленное авто – это не только удобство, но и ваша безопасность. Не экономьте на диагностике, берегите себя и путешественников рядом. А главное – наслаждайтесь дорогой. Потому что лето – это лучшее время для приключений!