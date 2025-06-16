24 Канал зробив покрокову інструкцію, як правильно підготувати машину до літньої подорожі.

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Перевірте технічний стан авто

Перед далекою поїздкою рекомендується пройти плановий техогляд – навіть якщо нещодавно все здавалося в нормі. Особливо зверніть увагу на:

гальмівну систему: колодки, диски, рівень гальмівної рідини;

підвіску та рульове управління: будь-який люфт чи стук може посилитися на поганих дорогах;

рівень мастила: за потреби замініть оливу і перевірте фільтри;

акумулятор: висока температура негативно впливає на батарею, особливо стару.

Подбайте про охолодження

Літо – час перегрівів. Щоб уникнути цього варто перевірити рівень охолоджувальної рідини. Якщо в авто є кондиціонер – очистіть фільтри й заправте систему фреоном.



Подбайте про систему охолодження / Фото Unsplash

Зберіть базовий набір речей

У дорозі може трапитися будь-що. Візьміть із собою:

аптечку;

вогнегасник;

знак аварійної зупинки;

буксирувальний трос;

насос, домкрат, набір ключів;

зарядку для телефону, power bank;

ліхтарик, вологі серветки;

каністру з водою – для себе та авто.

Наведіть чистоту в салоні

Пил, крихти, плями — вороги комфорту. Пропилососьте салон, протріть пластик, замініть ароматизатор. Додайте органайзери, щоб зручно зберігати дрібниці, і запасіться сміттєвими пакетами.

Цікаво! Раніше ми писали про те, як прибрати запах тютюну в авто. З цим завданням впораються навіть бюджетні засоби.



Як підготувати авто до літніх подорожей / Фото Unsplash

Захист від спеки

Обов'язково придбайте сонцезахисні шторки або плівку, щоб салон не перетворився на духовку.

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Підготовлене авто – це не лише зручність, а й ваша безпека. Не економте на діагностиці, бережіть себе й мандрівників поруч. А головне – насолоджуйтесь дорогою. Бо літо – це найкращий час для пригод!