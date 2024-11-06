Чтобы дали двойной урожай: идеальная подготовка персика к зиме

Персики – это довольно капризные деревья, и если вы хотите получить большой урожай в следующем году, тогда надо позаботиться о том, чтобы деревья как можно лучше перезимовали.

За персиками уход нужен постоянно – и особенно в такое время года, как осень, сообщает 24 Канал со ссылкой на Klioma. Родиной этого дерева являются южные регионы, поэтому не в каждой местности он будет чувствовать себя комфортно.

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Как обрезать персик осенью

Осенняя обрезка персика является обязательной для дальнейшего стремительного роста растения. Поэтому осенью нужно убирать ветви, выросшие за весь год. И это поможет персику пережить резкий перепад температуры во время поздней осени и всей зимы.

Вот когда нужно обрезать персик:

весной это делается для того, чтобы омолодить деревья и ветви, называется такая обрезка "по розовому бутону";

летом обрезают молодые бутоны для того, чтобы сгустить ветви, можно также убрать те сухие ветви, что не успели убрать весной;

осень – это время санитарной обрезки перед зимой.

Лучше всего проводить обрезку сразу же после сбора урожая персиков. Затягивать с этим процессом нельзя и не стоит обрезать персики позже, чем в середине октября.

Осенняя подкормка персика

Конечно, нужно позаботиться и о внесении осенью различных удобрений. Подкормки вносят в специально выкопанные канавы до 30 сантиметров. Не стоит забывать и о подкапывании, чтобы убрать насекомых и паразитов, которые собрались зимовать в земле под деревом.



Персик нужно подпитывать осенью / Фото Pexels

Осенью также используют инсектициды для того, чтобы подготовить персик к зиме и обезвредить всех паразитов и заболевания. В это время года также советуют часто поливать дерево – особенно с конца октября и до начала ноября.

Вносить под персик можно органику, а также различные минеральные добавки. Полезной будет калийная соль и суперфосфат.

Как подготовить персик к зиме

Осенью есть несколько процессов, на которые нужно обратить особое внимание: