Ежегодно садоводы экспериментируют с различными подкормками и пытаются найти те, что будут работать лучше всего. Поэтому вот все работы, которые вам нужно провести с малиной в июле.
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Чем подкормить ремонтантную малину, когда она плодоносит
Первое, что вы должны сделать с малиной в июле – это выбрать наиболее удачное удобрение для нее, которое помогло бы направить все силы куста к формированию больших и сочных ягод. Проверенный вариант, который может использовать для подпитки малины во время того, как она дает плоды – это дрожжи.
Рецепт такой подпитки очень прост:
- 3 литра воды нужно отстаивать в течение суток;
- развести в теплой воде 20 граммов сухих дрожжей;
- добавить в отстоянную воду 100 граммов сахара;
- вылить дрожжевую массу в воду с сахаром;
- размешать и оставить на 3 – 4 часа.
После этого нужно избавиться от сусла, чтобы в растворе прекратилось брожение. Вы можете сразу же развести его в ведре воды или оставить в виде концентрата, чтобы разбавлять позже. На 50 граммов средства нужно добавлять 10 литров воды.
Под каждый куст нужно будет вносить по литру подкормки, но не забудьте перед удобрением полить землю чистой водой.
Малину нужно подпитывать / Фото Pexels
Кстати, есть еще один вариант подпитки, о котором не стоит забывать, и это – пепел. Если вы выбираете этот метод, тогда вам нужно развести один стакан золы в 10 литрах воды, перемешать и полить под каждый куст.