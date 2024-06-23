Кожного року садівники експериментують із різноманітними підживленнями та намагаються знайти ті, що працюватимуть найкраще. Тож ось всі роботи, які вам потрібно провести з малиною у липні.

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Чим підживити ремонтантну малину, коли вона плодоносить

Перше, що ви мусите зробити із малиною в липні – це обрати найбільш вдале добриво для неї, яке допомогло б спрямувати усі сили куща до формування великих та соковитих ягід. Перевірений варіант, який може використати для підживлення малини під час того, як вона дає плоди – це дріжджі.

Рецепт такого підживлення дуже простий:

3 літри води потрібно відстоювати протягом доби;

розвести у теплій воді 20 грамів сухих дріжджів;

додати у відстояну воду 100 грамів цукру;

вилити дріжджову масу у воду з цукром;

розмішати та залишити на 3 – 4 години.

Після цього потрібно позбутися сусла, аби у розчині припинилося бродіння. Ви можете відразу ж розвести його у відрі води або ж залишити у вигляді концентрату, щоб розбавляти пізніше. На 50 грамів засобу потрібно додавати 10 літрів води.

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Під кожен кущ потрібно буде вносити по літру підживлення, але не забудьте перед удобренням полити землю чистою водою.



Малину потрібно підживлювати / Фото Pexels

До речі, є ще один варіант підживлення, про який не варто забувати, і це – попіл. Якщо ви обираєте цей метод, тоді вам потрібно розвести одну склянку попелу у 10 літрах води, перемішати та полити під кожен кущ.