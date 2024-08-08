Кабачки очень важно подпитывать летом, если вы хотите собрать действительно большой урожай. Чем больше вырастет куст, тем больше плодов этот куст сможет вытянуть.

Интересно Что делать, когда варенье пригорело в кастрюле: 5 домашних лайфхаков

Чем подкормить кабачки в августе

Очень часто огородники для подкормки используют куриный помет, и не зря. Дело в том, что это органическое удобрение, которое идеально подойдет для наращивания зеленой массы, когда растение увеличивается в размере. Но подпитывать пометом можно и тогда, когда растение уже плодоносит.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Для того, чтобы приготовить это удобрение, вам нужно взять 1 часть помета и часть воды, а после этого оставить концентрат на 3 – 4 дня. Для того, чтобы использовать его для подкормки кабачков, вам нужно развести пол литра концентрата в 10 литрах воды.

Впрочем, если куриного помета нет, тогда вы можете заменить его на любое другое удобрение, в составе которого есть большая азотная составляющая. Для того, чтобы внести удобрение, вам нужно взять небольшой ковш и полить так каждое растение отдельно.



Кабачки нужно подпитывать / Фото Pexels

Всего одна летняя подкормка может значительно изменить количество вашего урожая кабачков. И учитывайте то, что собирать их нужно очень регулярно, ведь иначе они вырастут слишком большими, и уже не будут смаковать так, как когда они молодые.