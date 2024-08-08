Кабачки дуже важливо підживлювати влітку, якщо ви хочете зібрати справді великий урожай. Що більшим виросте кущ, то більше плодів цей кущ зможе витягнути.
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Чим підживити кабачки в серпні
Дуже часто городники для підживлення використовують курячий послід, і недарма. Річ у тому, що це органічне добриво, яке ідеально підійде для нарощування зеленої маси, коли рослина збільшується у розмірі. Та підживлювати послідом можна й тоді, коли рослина вже плодоносить.
Для того, щоб приготувати це добриво, вам потрібно взяти 1 частину посліду та частину води, а після цього залишити концентрат на 3 – 4 дні. Для того, щоб використати його для підживлення кабачків, вам потрібно розвести пів літра концентрату у 10 літрах води.
Втім, якщо курячого посліду немає, тоді ви можете замінити його на будь-яке інше добриво, у складі якого є велика азотна складова. Для того, щоб внести добриво, вам потрібно взяти невеликий ківш та полити так кожну рослину окремо.
Кабачки потрібно підживлювати / Фото Pexels
Всього одне літнє підживлення може значно змінити кількість вашого урожаю кабачків. Та зважайте на те, що збирати їх потрібно дуже регулярно, адже інакше вони виростуть занадто великими, і вже не смакуватимуть так, як коли вони молоді.