Уже не первый год дачники считают подкормку дрожжами – замечательным способом улучшить урожайность, пишет 24 Канал. Дрожжи даже имеют хороший валив на укрепление овощей, уберегая их от болезней и вредителей.

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Как подкормить перец дрожжами

Удобрение на основе дрожжей нужно вносить 3 раза – сразу после посадки рассады, в период цветения и во время активного роста плодов. Приготовить раствор очень просто. Нужно 200 граммов дрожжей развести в 5 литрах воды. Чтобы процесс брожения произошел быстрее, стоит добавить внутрь столовую ложку сахара. Все нужно перемешать и дать настояться в тепле несколько часов.

Для подкормки одну часть массы нужно развести в 10 частях воды. Это удобрение подходит одинаково для рассады или взрослых растений. Для маленьких саженцев понадобится 0,5 литров удобрения, а для больших – 1 литр.



Перец надо обязательно подкормить дрожжами / Фото Pexels

Чтобы результат дрожжи дали еще лучший, их можно совместить с золой. Раствор или золу можно вносить под корень саженца, а потом полить грядку для лучшего результата. Для маленьких перчиков нужно 0,5 литров подкормки на один куст, для старших – 1 литр.

Также хорошо с дрожжевым удобрением работает настой из травы. Скошенную траву нужно засыпать в бочку с водой и дать настояться. Через некоторое время этим удобрением с добавлением дрожжей надо подкормить перцы. Дачники говорят, что такое удобрение помогает им лучше развиваться.

Перцы могут прекратить расти из-за недостаточной адаптации после пересадки; обычно это длится 8-12 дней, после чего растение возобновляет рост. Что с этим делать, чтобы возобновить рост перца – читайте в материале.

Еще одним хорошим удобрением для перцев является куриный помет. Для подкормки нужно взять 2 стакана помета, 2 стакана золы, 100 граммов сахара и 100 граммов дрожжей. Все это надо размешать в одной емкости и оставить бродить на 2 часа. Далее все надо развести в 10 литрах и этим удобрением подливать перец.