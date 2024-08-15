Петунии начнут цвести мгновенно: используйте эту подкормку

Цветущие петунии – это настоящее украшение клумб, садов и входов в дома, но когда они стоят голые, это может расстраивать. К счастью, несколько подкормок могут исправить эту проблему.

Причина, по которой садоводы так любят петунии, проста: они неприхотливы в уходе, а также долго и обильно цветут. Впрочем, для того, чтобы это цветение не прерывалось, нельзя забывать о правильном уходе и подкормке. Поэтому, айда разбираться, чем можно удобрить растения.

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Подкормка минеральными удобрениями

Его опытные садоводы советуют использовать перед тем, как петунии начнут цвести. Нужно использовать комплексные удобрения, которые содержат в примерно равных пропорциях калий, фосфор и азот. И в идеале эти удобрения также должны содержать микроэлементы и магний.

Подойдут "Фетрика", "Кристалл" или "Мастер". 20 граммов удобрения вам нужно будет растворить в воде и использовать раз в неделю. Не прекращайте процесс, пока петунии не зацветут.

А вот когда уже начнут формироваться бутоны, вы можете использовать монофосфат калия. 10 граммов вещества нужно растворить в ведре воды и опрыскать раствором растения.

Если же вы хотите улучшить пышность цветения, тогда вам нужно растворить в воде столовую ложку гумата калия и полить цветы полученным раствором. Кстати, очень часто как естественную альтернативу используют домашние средства, изготовленные из лимонной кислоты и дрожжей.



Петунии нуждаются в подкормке / Фото Pexels

Подкормка лимонной кислотой

Для того, чтобы подготовить идеальное удобрение для петунии, вам понадобится всего 10 граммов обычной лимонной кислоты в гранулах. Разведите их в 10 литрах воды и полейте растения под корень.

Будьте внимательны, чтобы раствор не попал на листья и стебли. Также используйте подкормки из расчета пол литра на куст.

Подкормка дрожжами

Если вы хотите натуральными средствами заменить удобрения, содержащие фосфор, тогда подойдет раствор из дрожжей и сахара. Для этого приготовления нужно смешать 10 граммов сухих дрожжей и 2 столовые ложки сахара. Смесь растворите в ведре воды и оставьте на 2 часа в теплом и темном месте.

Поливать нужно из расчета 10 литров на пять квадратных метров петуний.