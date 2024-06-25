Этот лайфхак с поливом орхидей делает чудеса: цветы будут цвести дольше

Орхидеи могут легко стать украшением любого дома, но для того, чтобы они действительно выглядели роскошно, нужно уделить немало времени уходу за ними.

До недавнего времени орхидея была цветком, который многие опасались выращивать, ведь считалось, что это очень сложно. Впрочем, при правильном уходе некоторые виды этих цветов могут цвести даже не неделями, а месяцами, поэтому ваши старания точно себя окупят.

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Как правильно поливать орхидею

Хитрость ухода за орхидеями заключается в том, что их не нужно чрезмерно поливать, ведь если вы присмотритесь к низу горшка, вы точно заметите, что большинство воды, которая лишняя, попадает именно туда.

Это случается из-за того, что у цветка корни покрыты фелогеном, а он поглощает влагу из атмосферы и очень любит свет, поэтому лучше сажать растение в прозрачные горшки. Если вы только начинающий в выращивании орхидей, тогда лучшим вариантом для старта будет уход за орхидеей моли.

Впрочем, стоит обратить внимание на то, что несмотря на свою выносливость, избыток полива может привести к корневой гнили, которая может убить ваш цветок. А выращивать орхидеи советуют не в компосте, а в надрезанной коре, ведь это не наземная орхидея, а эпифит. Убедитесь, что вода может свободно стекать через землю до дна горшка после полива.



Орхидея нуждается в правильном поливе / Фото Pexels

Кроме полива, цветку может понадобиться и осторожное опрыскивание. И следите за тем, чтобы вода не попадала на цветы и лепестки, ведь из-за этого на них могут образоваться коричневые пятна, которые провоцируют осыпание растения.

Если ваш цветок посажен в кашпо с отверстиями, тогда полив станет чрезвычайно простой задачей – просто погрузите его в миску с водой на 15 – 20 минут. Для полива подойдет фильтрованная или отстоянная вода.

Или же вы можете разместить горшок в пустой таз и лить сверху, пока она не будет на несколько сантиметров ниже края кашпо. После этого оставьте цветок на 20 минут для достаточного увлажнения.