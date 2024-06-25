Цей лайфхак з поливанням орхідей робить чудеса: квіти цвістимуть довше

Орхідеї можуть легко стати окрасою будь-якого дому, та для того, щоб вони дійсно виглядали розкішно, потрібно приділити чимало часу догляду за ними.

Донедавна орхідея була квіткою, яку чимало людей побоювалися вирощувати, адже вважалося, що це надзвичайно складно. Втім, за правильного догляду деякі види цих квітів можуть квітнути навіть не тижнями, а місяцями, тож ваші старання точно себе окуплять.

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Як правильно поливати орхідею

Хитрість догляду за орхідеями полягає в тому, що їх не потрібно надмірно поливати, адже якщо ви придивитеся до низу горщика, ви точно помітите, що більшість води, яка зайва, потрапляє саме туди.

Це трапляється через те, що у квітки коріння вкрите фелогеном, а він поглинає вологу з атмосфери й дуже любить світло, тож краще садити рослину у прозорі горщики. Якщо ви тільки початківець у вирощування орхідей, тоді найкращим варіантом для старту буде догляд за орхідеєю молі.

Втім, варто звернути увагу на те, що попри свою витривалість, надмір поливу може призвести до кореневої гнилі, яка може вбити вашу квітку. А вирощувати орхідеї радять не в компості, а в надрізаній корі, адже це не наземна орхідея, а епіфіт. Переконайтеся, що вода може вільно стікати через землю до дна горщика після поливу.



Орхідея потребує правильного поливу / Фото Pexels

Окрім поливу, квітці може знадобитися й обережне обприскування. Та слідкуйте за тим, щоб вода не потрапляла на квіти та пелюстки, адже через це на них можуть утворитися коричневі плями, які провокують осипання рослини.

Якщо ваша квітка посаджена у кашпо з отворами, тоді полив стане надзвичайно простим завданням – просто занурте його у миску з водою на 15 – 20 хвилин. Для поливу підійде фільтрована чи відстояна вода.

Або ж ви можете розмістити горщик у порожній таз та лити зверху, поки вона не буде на кілька сантиметрів нижче за краї кашпо. Після цього залиште квітку на 20 хвилин для достатнього зволоження.