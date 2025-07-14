Очевидно, летом растениям нужен полив – и не любой; и, вполне вероятно, ваш метод полива приводит к расточительству воды, или даже вредит вашим растениям, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Вы поливаете растения не вовремя

Если ваши растения выглядят вялыми под полуденным солнцем, может появиться соблазн немедленно взяться за лейку и полить их. Впрочем, делать так точно не стоит – вместо этого нужно подождать до утра следующего дня.

Всегда проводите полив как можно раньше утром – так почва может поглощать гораздо больше воды, и вы сведете к минимуму опасность ожога листьев.

Вы поливаете слишком сильно

Больше воды – не всегда значит лучше, особенно если вы включаете шланг или разбрызгиватель на полную мощность. Будьте внимательны, ведь высокое давление воды может действительно навредить вашим растениям.

Это часто приводит к уплотнению почвы и препятствует росту растений.



Растения следует поливать медленно / Фото Pexels

Вы поливаете не те части растения

Не стоит тратить воду на полив листьев и цветов – это только навредит растениям. Вместо этого поливайте почву под растением. Обязательно направляйте воду на основу растения и убедитесь, что оставляете листья сухими.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие растения хорошо растут в засушливом и бедном грунте – их можно посадить прямо сейчас.

Вы поливаете недостаточно долго

Вместо короткого ежедневного полива садоводы советуют поливать растения реже, но глубже, чтобы укрепить корни и помочь им процветать даже во время засухи.

Поливайте время от времени, но очень тщательно.